İsrail askerlerinin öldüğü patlama

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir binada meydana gelen patlamada 3 askerin öldüğünü, 5'i ağır 14 askerin de yaralandığını açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin Han Yunus kentinde bir binada meydana gelen patlamada 3 askerin öldüğü, 5'i ağır 14 askerin yaralandığı kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de yaptığı açıklamada, ordunun patlamayı inceleyeceğini belirterek, Han Yunus'ta savaşmanın "zor" olduğunu ifade etti.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 245'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 585 İsrail askeri öldü.