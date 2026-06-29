Batı Şeria'daki Birzeit Üniversitesi'ne baskın düzenleyen İsrail askerleri güvenlik görevlisini darbetti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Birzeit Üniversitesi'ne baskın düzenleyen İsrail askerlerinin güvenlik görevlisini darbettiği belirtildi.

İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinlilerin, evlerine, iş yerlerine, eğitim kurumlarına yönelik günlük baskınlarını sürdürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Birzeit Üniversitesi'ne baskın düzenleyen İsrail askerleri, spor fakültesine girerek eşyaları tahrip etti.

Fakülte güvenlik görevlisini darbeden İsrail askerleri, eşyalara zarar verdikten sonra binadan ayrıldı.

Birzeit Üniversitesi'nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin fakülteye baskın yaptıktan sonra binadan ayrıldığı, sınavların planlanan tarihlerde yapılacağı ve takvimde değişiklik olmayacağı bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.