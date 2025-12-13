Haberler

İsrail askerleri Doğu Kudüs'te "Ayrım Duvarı" yakınında 1 Filistinliyi yaraladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail askerleri, Doğu Kudüs'ün Er-Ram kasabasında bulunan Ayrım Duvarı yakınında bir Filistinliyi yaraladı. Filistin Kızılayı, yaşanan olayda 30 yaşındaki bir Filistinli gencin ayağından yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Ekim 2023'ten itibaren Filistinli işçilerin İsrail işlerine dönmesine izin verilmemesiyle birlikte, çok sayıda Filistinli ayrım duvarını aşarak İsrail tarafına geçmeye çalışırken benzer saldırılara maruz kaldı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Er-Ram kasabasındaki "Ayrım Duvarı" (Utanç Duvarı) yakınında 1 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 30 yaşındaki Filistinli bir gencin ayağından yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Ayrım Duvarı çevresinde Filistinlilere yönelik saldırıları sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Filistinli işçilerin İsrail'deki işlerine dönmesine izin vermediği aktarılan açıklamada, Filistinlilerin tehlikeli olmasına rağmen Ayrım Duvarı'na tırmanarak İsrail tarafına geçmeye çalıştıkları ve bu sırada benzer saldırılara maruz kaldıkları ifade edildi.

Filistin İşçiler Birliğinin verilerine göre, 8 Ekim 2023 ile 28 Ekim 2025 tarihleri arasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 44 Filistinli işçi hayatını kaybetti, binlercesi ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan Asena Keskinci'nin +18 sahneleri olay oldu

Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan ismin +18 sahneleri olay oldu
Galatasaray'ın Salah'a yapacağı teklif belli oldu

Galibiyet sonrası Galatasaray taraftarını heyecana sokan gelişme
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuğyan'ın ifadesi! İtirafı ve ölüm mesajlarını böyle savundu
Hull City üst üste ikinci kez kazandı

Acun'u sevinçten havalara uçuran olay
Hastaneden kanser tedavisi gören belediye başkanına ilişkin açıklama: 'Hayati tehlikesi sürüyor'

Kanser tedavisi gören belediye başkanından haber var
Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Yeni Malatyaspor'un küme düşmesi kesinleşti

Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Efsane kulüp küme düştü
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
İşverenler şoke olacak! Özel'in AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın

AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın
Fenerbahçe'de deprem! İki isim 'Biz gidiyoruz' dedi

Fenerbahçe'de deprem! İki isim "Biz gidiyoruz" dedi
Galatasaray, Antalyaspor'u rahat geçti

Durdurulamıyorlar! Galatasaray şov yaptı
title