İsrail askerleri Doğu Kudüs'te "Ayrım Duvarı" yakınında 1 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Er-Ram kasabasındaki "Ayrım Duvarı" (Utanç Duvarı) yakınında 1 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 30 yaşındaki Filistinli bir gencin ayağından yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Ayrım Duvarı çevresinde Filistinlilere yönelik saldırıları sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Filistinli işçilerin İsrail'deki işlerine dönmesine izin vermediği aktarılan açıklamada, Filistinlilerin tehlikeli olmasına rağmen Ayrım Duvarı'na tırmanarak İsrail tarafına geçmeye çalıştıkları ve bu sırada benzer saldırılara maruz kaldıkları ifade edildi.

Filistin İşçiler Birliğinin verilerine göre, 8 Ekim 2023 ile 28 Ekim 2025 tarihleri arasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 44 Filistinli işçi hayatını kaybetti, binlercesi ise gözaltına alındı.