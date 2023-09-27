Isparta'da otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
S.Ö'nün kullandığı 32 NE 943 plakalı otomobil, Eğirdir- Senirkent kara yolu Bağören köyü mevkisinde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Çeşitli hastanelere sevk edilen yaralılardan A.Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Güncel