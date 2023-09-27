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Isparta'da otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

S.Ö'nün kullandığı 32 NE 943 plakalı otomobil, Eğirdir- Senirkent kara yolu Bağören köyü mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Çeşitli hastanelere sevk edilen yaralılardan A.Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

Senirkent Isparta Güncel Haberler

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