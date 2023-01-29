Isparta'da ölü bulunan site yöneticisinin cenazesi toprağa verildi Güncel Haberler Isparta'da yöneticisi olduğu sitenin otoparkında ölü bulunan emekli öğretmenin cenazesi toprağa verildi. Isparta'da yöneticisi olduğu sitenin otoparkında ölü bulunan emekli öğretmenin cenazesi toprağa verildi. Isparta Şehir Hastanesi morgundan alınan Hüseyin Cahit Erdoğan'ın (71) cenazesi, Halıkent Camisi'ne getirildi. Erdoğan'ın cenazesi kılınan namazın ardından Halife Sultan Mezarlığı'na defnedildi. Olaydan sonra gözaltına alınan cinayet zanlısı S.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan, Fatih Mahallesi'ndeki yöneticisi olduğu sitenin otoparkında dün ölü bulunmuştu. Şüpheli S.Ç, siteye alınacak güvenlik görevlisi için görüştüğü Erdoğan'ı, çıkan kavgada kemerle boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Kaynak: AA / Güncel Şehir Hastanesi Isparta Güncel Haberler

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