Isparta'da Fuhuş Operasyonu: 8 Kişiye Para Cezası Verildi

Isparta'da kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan fuhşu önleme çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kentte bazı adreslerde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce 4 farklı adrese düzenlenen operasyonda 8 kişiye "fuhuş yapmak" suçundan toplam 104 bin 960 lira para cezası verildi.

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğü Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonunca fuhuş yapılan adresler 360 gün süreyle mühürlendi.