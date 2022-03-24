İspanya'da üniversite öğrencileri ders bırakma eylemi yaptı

İspanya'da üniversite öğrencileri, hükümetin eğitim sistemindeki reformlarını protesto etmek için ders bırakma eylemi yaptı.

Ülke genelinde yapılan eylemlerde en büyük olaylar 34 öğrencinin gözaltına alındığı Bask bölgesinde çıktı.

Vitoria kentindeki Bask Üniversitesi'nde binalara zarar veren öğrencilere polis müdahale etti.

Öğrenciler, İspanya'nın 24 büyük kentindeki üniversite kampüslerinde ve sokaklarda yürüyüş yaptı.

Hükümetin yaptığı reformların "ekonomik döngüye uyum sağlamaya yönelik olduğunu ve eğitimi daha çok ticarileştirdiğini" savunan öğrenciler, "kapitalist değil, kaliteli, evrensel ve ücretsiz eğitim" çağrısında bulundu.

Son 10 yılda ailelerde eğitimle ilgili harcamaların yüzde 50 arttığını savunan öğrenci sendikaları, üniversitelerde kayıt ücretlerinin ortalama yüzde 37 artışla 1012 avroya kadar yükseldiğini hatırlattı.

Diğer yandan eğitimin en çok tartışıldığı Katalonya bölgesinde de hafta boyunca farklı sebeplerden gösteriler düzenleniyor.

Katalonya Yüksek Mahkemesi'nin bölgedeki okullarda derslerin en az yüzde 25'inin İspanyolca olmasına yönelik kararı, sadece Katalanca eğitimi savunan ayrılıkçı gruplar tarafından protesto edilirken, öğretmenler de 2022-2023 eğitim yılı başlangıcının bir hafta öne çekilmesine karşı çıkıyor.