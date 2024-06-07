İSO Başkanı Erdal Bahçıvan Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve yönetim kurulu üyeleri, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Şırnak'taki temaslarının ardından kente gelen Bahçıvan ve beraberindeki heyet, Hakkari-Çukurca yolundaki Şine Köprüsü'nü gezdi.

Ardından kent merkezine geçerek Vali Ali Çelik'i makamında ziyaret eden heyet, Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

Kentin tanıtımının yer aldığı sinevizyon gösteriminin yapıldığı toplantıda konuşan Vali Çelik, İSO heyetini kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Hakkari'de 1000 metrenin üzerinde 52 zirvenin bulunduğunu, kentin yüzde 89'unun dağlık alandan oluştuğunu belirten Çelik, "İçinde de çokça sevgi dolu insanları barındıran hoşgörü dolu bir memleket. Bu bölge halkı da zaten hiçbir şekilde tasvip etmediği terörün bıraktığı, zihinlerde oluşturulan bir tortunun verdiği zorlukla mücadelesine devam ediyor. İnşallah bu zorluktan güçlü bir şehir, kimliği, kültürüyle beraber ülkemizin her sathına belki yurt dışına çınarlar, iyi insanlar verecek bir şehir oluşacak. Bunun emareleri var." diye konuştu.

Bunun yapılmasının en önemli yolunun birlik, beraberlik içinde hareket edip sevgiyi ve iyiliği büyütmek olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Maden sektörü canlanmaya başlamış. Tarımsal anlamdaki aktiviteler artıyor, ticaret boyutu büyüyor ama buna bir ilave güç, destek lazım. İş insanlarının gücü lazım. İstanbul-Yüksekova seferleriyle 1 saat 20 dakikada İstanbul'dan kalkan uçaklar Yüsekova'mıza iniyor. Coğrafyanın getirdiği ulaşım zorluklarını da hava yolu aşıyor. Burada ihtiyaç duyduğumuz temel şey yatırım. Özellikle sanayi yatırımı. Buradan ülkemizin tüm kamuoyuna, sanayicilerine, iş insanlarına Hakkari'ye gelmelerini, yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz. 2 ülkeye komşuyuz. Dış ticaret endeksli yapılabilecek tüm yatırımların aslında merkezi olabilir. Madencilik sektöründe ciddi yatırımlar var. Terörün zihinlerde bıraktığı tortunun herhangi bir ayak izi kalmadı. Coğrafyanın tamamı hiçbir şekilde endişe edilmeyecek kadar güvenli. Bir güvenlik sıkıntısı çok şükür yok. Önümüzdeki 10 yıllarca da bu ülkenin, bu coğrafyanın bu alanda bir güvenlik problemi yaşama ihtimali de gözükmüyor."

"Hakkari'nin sorunlarını sadece Hakkari'ye bırakacak bir lüksümüz yok"

Bahçıvan da bölgeye yaptıkları ziyaretin kendileri açısından büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Hakkari Valisi Ali Çelik ile Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde tanıştıklarını belirten Bahçıvan, Çelik'in o dönemde bölgedeki ihtiyaçlarla yakından ilgilendiğini, gönderdikleri konteynerlerin kurulmasına da büyük destek sunduğunu söyledi.

Azerbaycan kökenli olduğunu ve Türkiye'ye gelme hikayesini anlatan Bahçıvan, "Bu ülke benim aileme vatandaşlığı ve birçok imkanı verdi. Müteşebbis olma, sanayici olma, eğitim imkanı, sivil toplum kurumlarında görev alma imkanı sundu ve bugün de İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanıyım. Demek ki bu ülkenin, bu vatanın 'ayrımcılık' diye bir davası yok. Yeter ki siz hedeflerinize ulaşmak isteyin. Biz farkındalıklarımızdan güç kazandığımız müddetçe bu ülke güçlü olacak." dedi.

Hakkari'nin huzurlu ve güvenli bir şehir olduğuna işaret eden Bahçıvan, şöyle devam etti:

"Bazen zorluklardan fırsat çıkarmak, bu zorlukları iyi değerlendirmek gerekiyor. İnsanın hayatında başka hiçbir coğrafyada kolay kolay göremeyeceği, insanların anılarına farklı farklı izler bırakacak ve hayallerini zorlayacak olan bir mecranın içindeyiz. Belki de Türkiye'mizin en büyük servetlerinden bir tanesi. Bu imkanı ve bu kaynakların gündemini başka gündemlerle değiştirmemek, geleceğe dair neler yapılabileceği noktasına kafa yormak lazım. Yıllardan beri bizi kilitleyen, hep açmaza götüren ve ne yazık ki nesillerin istifade etmesinin önünde duran zorlukları el birliğiyle kaldırmak gerekiyor. Bu konuda burada yaşayanlar kadar bizim gibi İstanbul'da yaşayanlara da görev düşüyor. Hakkari'nin sorunlarını sadece Hakkari'ye bırakacak bir lüksümüz yok. Buraların huzuru İstanbul'un huzuru. Buraların huzursuzluğu İstanbul'un huzursuzluğu. Kendimizi bunun dışında hissedemeyiz. Tehdit algılı bir dönemden, fırsat algılı bir döneme dönüşüyor bölge."