Üye Girişi
Haberler

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve yönetim kurulu üyeleri, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve yönetim kurulu üyeleri, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Şırnak'taki temaslarının ardından kente gelen Bahçıvan ve beraberindeki heyet, Hakkari-Çukurca yolundaki Şine Köprüsü'nü gezdi.

Ardından kent merkezine geçerek Vali Ali Çelik'i makamında ziyaret eden heyet, Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

Kentin tanıtımının yer aldığı sinevizyon gösteriminin yapıldığı toplantıda konuşan Vali Çelik, İSO heyetini kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Hakkari'de 1000 metrenin üzerinde 52 zirvenin bulunduğunu, kentin yüzde 89'unun dağlık alandan oluştuğunu belirten Çelik, "İçinde de çokça sevgi dolu insanları barındıran hoşgörü dolu bir memleket. Bu bölge halkı da zaten hiçbir şekilde tasvip etmediği terörün bıraktığı, zihinlerde oluşturulan bir tortunun verdiği zorlukla mücadelesine devam ediyor. İnşallah bu zorluktan güçlü bir şehir, kimliği, kültürüyle beraber ülkemizin her sathına belki yurt dışına çınarlar, iyi insanlar verecek bir şehir oluşacak. Bunun emareleri var." diye konuştu.

Bunun yapılmasının en önemli yolunun birlik, beraberlik içinde hareket edip sevgiyi ve iyiliği büyütmek olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Maden sektörü canlanmaya başlamış. Tarımsal anlamdaki aktiviteler artıyor, ticaret boyutu büyüyor ama buna bir ilave güç, destek lazım. İş insanlarının gücü lazım. İstanbul-Yüksekova seferleriyle 1 saat 20 dakikada İstanbul'dan kalkan uçaklar Yüsekova'mıza iniyor. Coğrafyanın getirdiği ulaşım zorluklarını da hava yolu aşıyor. Burada ihtiyaç duyduğumuz temel şey yatırım. Özellikle sanayi yatırımı. Buradan ülkemizin tüm kamuoyuna, sanayicilerine, iş insanlarına Hakkari'ye gelmelerini, yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz. 2 ülkeye komşuyuz. Dış ticaret endeksli yapılabilecek tüm yatırımların aslında merkezi olabilir. Madencilik sektöründe ciddi yatırımlar var. Terörün zihinlerde bıraktığı tortunun herhangi bir ayak izi kalmadı. Coğrafyanın tamamı hiçbir şekilde endişe edilmeyecek kadar güvenli. Bir güvenlik sıkıntısı çok şükür yok. Önümüzdeki 10 yıllarca da bu ülkenin, bu coğrafyanın bu alanda bir güvenlik problemi yaşama ihtimali de gözükmüyor."

"Hakkari'nin sorunlarını sadece Hakkari'ye bırakacak bir lüksümüz yok"

Bahçıvan da bölgeye yaptıkları ziyaretin kendileri açısından büyük anlam taşıdığını ifade etti.

Hakkari Valisi Ali Çelik ile Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde tanıştıklarını belirten Bahçıvan, Çelik'in o dönemde bölgedeki ihtiyaçlarla yakından ilgilendiğini, gönderdikleri konteynerlerin kurulmasına da büyük destek sunduğunu söyledi.

Azerbaycan kökenli olduğunu ve Türkiye'ye gelme hikayesini anlatan Bahçıvan, "Bu ülke benim aileme vatandaşlığı ve birçok imkanı verdi. Müteşebbis olma, sanayici olma, eğitim imkanı, sivil toplum kurumlarında görev alma imkanı sundu ve bugün de İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanıyım. Demek ki bu ülkenin, bu vatanın 'ayrımcılık' diye bir davası yok. Yeter ki siz hedeflerinize ulaşmak isteyin. Biz farkındalıklarımızdan güç kazandığımız müddetçe bu ülke güçlü olacak." dedi.

Hakkari'nin huzurlu ve güvenli bir şehir olduğuna işaret eden Bahçıvan, şöyle devam etti:

"Bazen zorluklardan fırsat çıkarmak, bu zorlukları iyi değerlendirmek gerekiyor. İnsanın hayatında başka hiçbir coğrafyada kolay kolay göremeyeceği, insanların anılarına farklı farklı izler bırakacak ve hayallerini zorlayacak olan bir mecranın içindeyiz. Belki de Türkiye'mizin en büyük servetlerinden bir tanesi. Bu imkanı ve bu kaynakların gündemini başka gündemlerle değiştirmemek, geleceğe dair neler yapılabileceği noktasına kafa yormak lazım. Yıllardan beri bizi kilitleyen, hep açmaza götüren ve ne yazık ki nesillerin istifade etmesinin önünde duran zorlukları el birliğiyle kaldırmak gerekiyor. Bu konuda burada yaşayanlar kadar bizim gibi İstanbul'da yaşayanlara da görev düşüyor. Hakkari'nin sorunlarını sadece Hakkari'ye bırakacak bir lüksümüz yok. Buraların huzuru İstanbul'un huzuru. Buraların huzursuzluğu İstanbul'un huzursuzluğu. Kendimizi bunun dışında hissedemeyiz. Tehdit algılı bir dönemden, fırsat algılı bir döneme dönüşüyor bölge."

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Sanayi Odası Erdal Bahçıvan İstanbul Hakkari Politika Ekonomi Güncel Haberler

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

 Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı

Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı

 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

Bakmadan Geçme

''Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz!'' Marine Le Pen kimdir? Marine Le Pen açıklamasında ne dedi? Okullar ne zaman kapanıyor, MEB 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili kaç gün sürecek? Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında? LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917 SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi?
Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title