İsmet Yılmaz'dan Polatlı Ticaret Borsası'na Ziyaret

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi İsmet Yılmaz, Polatlı Ticaret Borsası'na yaptığı ziyarette tarımın stratejik önemine vurgu yaptı. Yılmaz, devlet projeleri ile çiftçilerin desteklendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi İsmet Yılmaz, Polatlı Ticaret Borsası'na ziyarette bulundu.

Yılmaz, ziyarette yaptığı konuşmada, tarımın küresel ve ulusal olarak stratejik öneme haiz olduğunu söyledi.

Bu kapsamda devletin önemli projeler gerçekleştirdiğine işaret eden Yılmaz, "Üretimde verimliliği artırmak, çiftçimizi desteklemek ve geleceğe güvenle bakmak için tarım politikalarımızı sürekli geliştiriyoruz. Tarım, yalnızca bir ekonomik faaliyet değil, aynı zamanda toplumun geleceğini güvence altına alan bir milli meseledir." dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ise sulama altyapısının güçlendirilmesi ve üreticilere destek sağlanmasının önemini vurguladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya da tarımın sadece üretimle sınırlı olmadığını, ticaret ve pazarlama boyutlarıyla da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Karakaya, "Polatlı Ticaret Borsası, bölgeye ve ülke ekonomisine katkı sunan güçlü bir kurum. Borsa üyelerimizin özverisi ve üreticilerimizin gayretiyle Türk tarımı daha da yükselecektir. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Görüş alışverişinin ardından Polatlı Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Toplu, İsmet Yılmaz'a borsanın simgesi olan gong hediye etti.

Kaynak: AA / Ali Tuna - Güncel
