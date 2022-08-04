İsmail Demir: Daha stratejik ürünler için elimizden geleni yapacağız (2)
AKSUNGUR SİHA'DAN 1 ADET DAHA TESLİM ETTİKSavunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na silahlı insansız hava aracı (SİHA) Aksungur'dan 1 tane daha teslim edildiğini açıkladı.
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AKSUNGUR SİHA'DAN 1 ADET DAHA TESLİM ETTİK
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na silahlı insansız hava aracı (SİHA) Aksungur'dan 1 tane daha teslim edildiğini açıkladı. Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Teslimatlarımızı sürdürüyoruz. Son olarak Aksungur SİHA'dan 1 adet daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik. SİHA'larımız Mavi Vatan'da göreve her daim hazır. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. ANKARA,
Demirören Haber Ajansı / Güncel