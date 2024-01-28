İslam Ansiklopedisi'nin Hikayesi Filmi İstanbul'da Gösterime Girdi

İslam Ansiklopedisi'nin hikayesini konu alan "Hep Otuz Üç Yaşında" filmi İstanbul'da izleyiciyle buluştu.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) bünyesinde yazılan ve İslam medeniyetinin 15 asırlık serüvenine ilişkin telif edilmiş ilk özgün ansiklopedi olarak bilinen eserin konu edildiği TRT ortak yapımı filmin gala gösterimi, AKM'de gerçekleştirildi.

Yönetmenliğini Murat Pay'ın üstlendiği kurmaca-belgesel film, 46 ciltlik TDV İslam Ansiklopedisi'nin hikayesini beyaz perdeye taşıdı.

"İslam tarihinin önemli eserlerinden biri"

Gösterim öncesinde konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, rahmetli kayınpederinin ansiklopedinin ilk cildini alarak biriktirmeye başladığını, torununa bırakmak üzere eser tamamlanıncaya kadar sonraki ciltlerinin de alınmasını vasiyet ettiğini anlattı.

Çam, İslam Ansiklopedisi'nin inanılmaz bir eser olduğunu zamanla daha iyi gördüğünü dile getirerek, "İslam tarihinin önemli eserlerinden biri ortaya çıkmış durumda, çok büyük bir referans noktası. (İslam Ansiklopedisi) Sadece bir akademik bir çalışma değil. Siyasetin, diplomasinin, uluslararası ilişkilerin bir enstrümanı olarak çok ciddi bir şekilde hizmet veriyor." dedi.

İslam coğrafyasının çeşitli saldırılara maruz kaldığı bir dönemde eserin öneminin daha iyi anlaşıldığını ifade eden Çam, "Bundan sonraki süreçte de bizim içimizdeki ameliyatlara müsaade etmeyecek kadar derinlemesine çalışmalar yapılmıştır. En sıkıntılı zamanlarda hemen başvurduğumuz eserlerden bir tanesi olmuştur. Her alanda çok ciddi manada istifade etmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çam, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak böyle bir çalışmanın içinde paydaş olarak yer almaktan mutluluk duyduklarını vurgulayarak, tarihi süreç içinde İslam coğrafyasının ve gelecek nesillerin istifade edeceği bir kaynak eser olduğunu kaydetti.

"Bu büyük hikayeye küçük bir katkıda bulunduk"

Yönetmen Murat Pay, galaya katılarak heyecanlarını paylaşan davetlilere teşekkür etti ve "Heyecanlı oldu benim için açıkçası. Bizim yaptığımız aslında bu büyük hikayeye küçük bir katkıda bulunmak. Biz 2 yıl proje üzerine çalıştık ve elimizden geldiği kadar ansiklopediye layık bir derinliğin peşinde koşmaya çalıştık. Umarım güzel bir şey de olmuştur, umarım beğenirsiniz. Teşekkür ederim, iyi seyirler." ifadesini kullandı.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanı Prof. Dr. Mürteza Bedir ise 1983'te başlayıp 2016'da tamamlanan proje kapsamında 33 yılda yaklaşık 17 bin madde üretildiğini belirterek, "Bu eseri tasarlayan, vücuda geçirmek için yola çıkan ve tamamlanmasına kadar her aşamasına nezaret eden çekirdek ekibin bir kısmı bugün aramızda Allah onlara selamet versin, ahirete irtihal edenlere Allah rahmet eylesin." dedi.

Ansiklopedinin yazılmasında ilk yola çıkıldığında zorluklara rağmen bir dünya vizyonuyla edildiğini ifade eden Bedir, şunları kaydetti:

"Samimiyetle yola çıkıldığında Allah'ın işi bereketlendirileceği vaadinin en somut göstergelerinden biriyle karşı karşıyayız. Çünkü İslam Ansiklopedisi sadece bir metinden, 46 ciltlik bir eserden ibaret değil, ansiklopedi bir okul gibi bir yandan Türkiye'nin entelektüel hayatına katkı veren bilim insanı, araştırmacı yetiştirirken aynı zamanda Türkiye'nin en özgün araştırma kütüphanesine, İSAM gibi bir dünya markası araştırma merkezine vesile oldu. Bu başarının altında samimiyet, gayret ve ciddiyetin yanında sürekliliği sağlamak için gösterilen olağanüstü çabalar yatıyor."

"İslam medeniyetini yazacak müellifler ordusu oluşturdular"

Bedir, "Türkiye'nin birikimine güvenerek yola çıkan çekirdek ekibin kısa zamanda tarihten edebiyata, sanattan hukuka ve siyasete, kültür ve folklordan coğrafyaya, bilim tarihinden musikiye kısaca bilimin ve kültürünün hemen hemen her alandan gönüllü hocalarını da ekibe dahil ederek İslam medeniyetinin tüm renklerini yazacak bir müellifler ordusu oluşturdular." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının da katkılarıyla hazırlanan TRT ortak yapımı filmin 29. Saraybosna film festivalinde dünya prömiyerini yaptığı bilgisini veren Bedir, Bakü'de düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nde jüri özel ödülüne ve Türkiye Yazarlar Birliği ödülüne de layık görülen filmin Nisan 2024'te dörtte vizyona girmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

Gala gösterimine, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili ve yazar Prof. Dr. İskender Pala, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, eski Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç, IRCICA Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç ile filmde rol alan Hüseyin Soysalan ve Birhan Tut'un yanı sıra ansiklopediye katkıda bulunan müellifler, bilim insanları, akademisyenler ve kültür, sanat, sinema camiasından davetliler katıldı.