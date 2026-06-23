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İskilip'te spor kompleksinin temeli törenle atıldı

İskilip'te spor kompleksinin temeli törenle atıldı
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Çorum'un İskilip ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çorum Valiliği arasında imzalanan protokol kapsamında yapılacak spor kompleksinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Vali Ali Çalgan ve AK Parti Milletvekili Oğuzhan Kaya, tesisin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Çorum'un İskilip ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Çorum Valiliği arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilecek spor kompleksinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Erenler Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Vali Ali Çalgan, tesiste yetişecek gençlerin uluslararası platformlarda önemli başarılar elde edeceğini söyledi.

Tesisin hayırlı olması temennisinde bulunan Çalgan, "İskilipli ferasetlidir. İskilip şeyhülislamlar, paşalar, kadılar yetiştirmiştir. Bu ülkede nerede taş üstüne taş konuluyorsa İskilipli bunun haberini duyduğu anda mutlu olur." dedi.

Ak Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ise İskilip ilçesine hizmet etmenin boyunlarının borcu olduğunu dile getirdi.

İskilip'e hizmetlerinin süreceğini vurgulayan Kaya, "Hemşehrilerimizin faydalanacağı spor salonu içinde 3 antrenman salonuyla beraber kapalı spor salonunun temelini atıyoruz. İskilip büyüsün, hizmet alsın diye ilk günden beri canla başla çalışıyoruz. İskilip daha da güzelleşecek." diye konuştu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da tesisin ilçe halkına hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Konuşmaların ardından dua edilerek tesisin temeli atıldı.

Törene İskilip Kaymakam Ramazan Polat, İl Genel Meclis Başkanı Duran Bıyık, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Demirci, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Şaban Balcı
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