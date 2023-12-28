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İskenderun'da yıkım çalışmaları sırasında 2 bina tahliye edildi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yıkım çalışmaları sırasında ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında yakınındaki başka bir bina zarar gördü. Bu nedenle çökme riskine karşı 5 katlı 2 bina tedbiren boşaltıldı. Olay yerine acil servis, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yıkım çalışmaları sırasında 2 bina tedbiren tahliye edildi.

Çay Mahallesi'nde bulunan ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında, yakınındaki ağır hasarlı bina zarar gördü.

Bunun üzerine, burada yer alan 5 katlı 2 bina, çökme riskine karşı tedbir amacıyla boşaltıldı.

Olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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