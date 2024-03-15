İskenderun'da Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, motosiklet çaldığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi'nde medyana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheli F.K'yi bulunduğu adreste yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, motosiklet çaldığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi'nde medyana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheli F.K'yi bulunduğu adreste yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.