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İskenderun'da Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, motosiklet çaldığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi'nde medyana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheli F.K'yi bulunduğu adreste yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, motosiklet çaldığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi'nde medyana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheli F.K'yi bulunduğu adreste yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

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