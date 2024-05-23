İskenderun'da Asayiş Uygulaması: 6 Şüpheli Tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 13 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmada uyuşturucu madde ele geçirildi ve 6 şüpheli tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamada, 1320 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.
Ekipler, 1075 araç ve 325 motosikleti incelendi, 3 motosikleti trafikten men etti.
Çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 13 şüphelinin yakalandığı çalışmada, 33 gram sentetilk uyuşturucu, 5 gram esrar ve 4 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.