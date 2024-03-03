İskenderun'da Asayiş Uygulaması: 14 Şüpheli Gözaltına Alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 14 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda ruhsatsız av tüfeği, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve çalıntı kablo ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki uygulamalarda 1295 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle sorguladı.
Çeşitli suçlara karışan 14 şüphelinin gözaltına alındığı çalışmada, ruhsatsız av tüfeği, 32 gram sentetik uyuşturucu, 303 uyuşturucu hap ve çalıntı kablo ele geçirildi.
Zanlılar emniyete götürüldü.