İskenderun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı ve 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
T.G'nin kullandığı 31 C 2390 plakalı midibüs, Sarıseki Mahallesi'nde S.D. idaresindeki 01 ATP 726 plakalı kamyon ve M.K'nin sürdüğü 24 AC 044 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler T.G. ve S.D. ile midibüsteki 2 yolcu, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.