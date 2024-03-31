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IŞİD'e yönelik operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı

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Terör örgütü IŞİD'e yönelik 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 51 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dört gündür süren ve Bozdoğan-18 adı verilen operasyonlarda görev alan emniyet güçlerini kutladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Antalya, Trabzon, Şanlıurfa ve Gaziantep'in de olduğu 21 ilde yürütülen operasyonlarda terör örgütüyle ilişkili olduğu şüphesiyle 51 kişinin yakalandığını duyurdu. İçişleri Bakanı, X hesabından yaptığı açıklamada, dört güne yayılan Bozdoğan-18 operasyonlarında 51 kişinin gözaltına alınmasının yanı sıra çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyale de el konulduğu bilgisini verdi. Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" dedi, operasyonlarda görev alan başsavcılıkları ve polisleri kutladı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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