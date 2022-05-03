İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNER İLE PARK HALİNDEKİ 2 ARAÇ YANDI - Haberler

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İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNER İLE PARK HALİNDEKİ 2 ARAÇ YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir işletmeye ait konteynerde çıkan yangında 2 araçta hasar oluşurken konteyner kullanılamaz hale geldi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir işletmeye ait konteynerde çıkan yangında 2 araçta hasar oluşurken konteyner kullanılamaz hale geldi.

Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir işletmeye ait işçilerin kaldığı konteynerde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Konteynerde kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangında alevleri ve dumanları görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Alevler hızla yayılırken o sırada konteyner önünde park halinde duran 2 araçta yanmaya başladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü. Yangında 2 araç yanarken, konteyner kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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