İŞ MAKİNESİYLE DRİFTE CEZA - Haberler

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İŞ MAKİNESİYLE DRİFTE CEZA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Antalya'nın Kemer ilçesinde iş makinesiyle cadde üzerinde drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza uygulanırken, 2 ay ehliyetine el konuldu ve adli işlem başlatıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde iş makinesiyle cadde üzerinde drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza uygulanırken, 2 ay ehliyetine el konuldu ve adli işlem başlatıldı.

Kiriş Mahallesi'nde 15 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinde 5 yıldızlı otellerin bulunduğu Sahil Caddesi üzerinde iş makinesinin kepçe bölümünü yere sürterek drift yapan sürücünün bu anları cep telefonu ile kaydedilip bir sosyal medya sayfasından paylaşıldı. Görüntüler üzerine Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polisin, olay yeri ve çevresinde yaptığı araştırma ve kamera kayıtlarını incelenmesinin ardından iş makinesi sürücüsünün Ö.A. olduğu tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ö.A.'ya 9 bin 125 lira idari para cezası uygularken, 2 ay süreyle ehliyetine el koydu. Ayrıca Ö.A. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan da adli işlem başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık, Antalya, Mayıs, Kemer, Güncel, Haberler

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