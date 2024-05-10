İş İnsanı Nihat Özçelik Rüşvet ve Etkilemeye Teşebbüs İddiasıyla Yargılanıyor

İş insanı Nihat Özçelik, emniyet görevlilerine rüşvet verdiği ve yargı görevi yapanları etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla 38 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaya başlandı.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Nihat Özçelik ile başka davadan tutuklu sanık polis memuru İbrahim Halil A. ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık İbrahim Halil A, iddianameyi henüz okuyamadığı için bir sonraki celse savunma yapmak istediğini söyledi.

Sanık Nihat Özçelik ise üzerine atılı suçları kabul etmeyerek, hukuka aykırı faaliyetlerde bulunmadığını savundu.

İddianamede aleyhine somut delil olmadığını öne süren Özçelik, sanıklardan İbrahim Halil A'yı "Ferhat" ismiyle tanıdığını, avukatı aracılığıyla iki kez görüştüklerini, diğer sanıkları ise tanımadığını iddia etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık İbrahim Halil A'ya savunmasını hazırlaması için süre verip duruşmayı erteledi.

Heyet, bir sonraki celsede tanık dinlenmesine karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Nihat Özçelik'in, müştekiler İstiradi Dolçinyadi ve Enver Çevik ile ticari ilişkisinin bozulması sonrası aralarında husumet oluştuğu ve taraflar arasında çok sayıda soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

İddianamede, sanık polis memurları İbrahim Halil A, Ahmet K ve Ali K'nin hesap hareketlerinde hayatın olağan akışına aykırı şekilde para alışverişinin tespit edildiği kaydedildi.

Sanık Özçelik'in "şantaj" suçundan müşteki olduğu davada, bu dosyanın müştekisi olan sanıkların ceza alması amacıyla mağdur Tufan Keskin'i tanık olarak ifade vermeye zorladığı iddianamede anlatıldı.

Sanık Nihat Özçelik'in iddianamede, "rüşvet vermek", "yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından 14 yıldan 38 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede polis memuru sanıklar İbrahim Halil A, Ahmet K, Ali K ve Muhammed Ç'nin ise "rüşvet almak", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "resmi belgede sahtecilik", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak", "yargı görevini yapanı etkileme" suçlarından 7'şer yıldan 43'er yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.