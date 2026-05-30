Eski TFF yöneticisi Usta, vefatının 3. yılında anıldı

Eski TFF yöneticisi ve iş insanı İbrahim Usta, vefatının 3. yılında Trabzon'un Arsin ilçesinde mezarı başında düzenlenen programla anıldı. Programa belediye başkanı, kaymakam ve çok sayıda seveni katıldı.

İş insanı ve eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticilerinden İbrahim Usta, vefatının 3. yılında mezarı başında anıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Arsin ilçesine bağlı Şenkaya Mahallesi Konak Camii önündeki aile kabristanlığında gerçekleştirilen anma programında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Usta'nın Trabzon ve Türkiye için önemli hizmetlerde bulunduğunu belirterek, "Bugün bu kalabalığı görünce, evlatlarına, kıymetli eşine ve kardeşlerine söylemek istediğim bir husus daha var. İbrahim Usta'nın en büyük mirası işte burada, bu topluluktur. O sadece binalar, üstyapılar, santraller inşa etmedi. Aynı zamanda gönüller kazandı, dostluklar biriktirdi." ifadesini kullandı.

İbrahim Usta'nın ağabeyi Yakup Usta ise kardeşinin hayatını insanların mutluluğuna adadığını söyledi.

Usta anısına hazırlanan kitabın da dağıtıldığı programa, Arsin Kaymakamı Şule Demirtaş, Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi de katıldı.

Kaynak: AA / Hatice Diler
