İrlanda'nın Bohemian Takımından Filistinli Futbolcuya Destek

İrlanda'nın Bohemian takımı, Gazze'de yardım almaya giderken İsrail tarafından katledilen Filistinli eski milli futbolcu "Filistinli Pele" lakaplı Süleyman el-Ubeyd'in ailesine destekte bulunacak.

Kulüp, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Süleyman el-Ubeyd'in anısına bastırılan hatıra tişörtlerinin ön satışa çıkarıldığını duyurdu.

Satıştan elde edilecek gelirin Süleyman el-Ubeyd'in ailesine aktarılacağının belirtildiği paylaşımda, "Süleyman el-Ubeyd anısına 450'den fazla tişört satıldı. Ön siparişler sona eriyor. Filistinli uluslararası bir isim olan Süleyman, Gazze'deki soykırım sırasında gıda yardımı beklerken öldürüldü. Gazze Güneş Kuşları'nın desteğiyle bu tişörtten elde edilen tüm gelir, doğrudan dul eşi Dua ve beş çocuğuna bağışlanacak. Ön sipariş penceresi kapandıktan sonra tişörtler basılacak ve taraftarlara gönderilecek. Zaten bir tane satın alan herkese teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.

İrlanda ekibi, geride kalan günlerde Sligo Rovers'ı Dalymount Park'ta konuk ettiği İrlanda Kupası 3. tur maçı öncesi ısınmaya üzerlerinde Süleyman el-Ubeyd'in fotoğrafının yanı sıra doğum ve ölüm tarihlerinin yer aldığı tişörtlerle çıkmıştı.

Süleyman el-Ubeyd

Filistin futbolunun efsane isimlerinden olan "Filistinli Pele" lakaplı eski milli futbolcu Süleyman el-Ubeyd, Gazze'deki Eş-Şati ve Batı Şeria'daki El-Amari kulüplerinde forma giydi. Kariyerinde gol krallığı da bulunan 41yaşındaki eski futbolcu, 24 kez milli formayı terletti.

Kariyeri boyunca 100'den fazla gol atan Süleyman el-Ubeyd, 6 Ağustos'ta İsrail ordusunun Gazze'de insani yardım almak için toplanan Filistinlilere düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.

Öte yandan soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 300 Filistinli hayatını kaybetti, 162 bin 5 kişi ise yaralandı.