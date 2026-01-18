İrlanda Başbakan Yardımcısı Harris, ABD'nin Avrupa ekonomilerini tehdit ettiğini belirtti

İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Simon Harris, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusunda Danimarka'nın yanında duran 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulama kararına tepki göstererek, "Grönland nedeniyle Avrupa ekonomilerini ve ticaretini tehdit etmek kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Harris, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Maliye Bakanları toplantısına katılmak üzere yarın Brüksel'e gideceğini belirtti.

Atlantik'in iki yakası arasındaki ticareti geliştirmek ve korumak için çok çaba sarf ettiklerini vurgulayan Harris, şunları kaydetti:

"Bu, İrlanda da dahil Avrupa'nın ve ABD'nin açıkça çıkarına olan bir durumdur. Son saatlerde ABD tarafından bunu baltalamaya ve bundan uzaklaşmaya yönelik gelişmeler son derece endişe verici ve hiç de hoş karşılanmayacak gelişmelerdir."

Harris, İrlanda'nın her zaman diyalogdan yana olduğunun altını çizerek, "Grönland nedeniyle Avrupa ekonomilerini ve ticaretini tehdit etmek kesinlikle kabul edilemez. Biliyorum ki Avrupa, buna verilecek yanıtta tek vücut ve koordineli davranacaktır." ifadesini kullandı.

Brüksel'deki toplantı kapsamında Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) ve Eurogroup toplantılarının da yapılacağını aktaran Harris, ikili görüşmelerde gelişmelerle ilgili değerlendirmelerin paylaşılacağını kaydetti.

Avrupa ülkelerine gümrük vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Grönland'a giden söz konusu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.

Trump'ın Grönland tehdidi

Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacı olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.