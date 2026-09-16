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İranlı yetkiliden "savaş öncesi ABD'ye, 500 milyar dolarlık işbirliği teklifinde bulundukları" iddiası

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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşkavi, Tahran yönetiminin 12 gün savaşı (Haziran 2025) öncesi ABD Başkanı Donald Trump'ı savaştan vazgeçirebilmek için ABD şirketlerine 500 milyar dolar yatırım teklifinde bulunduklarını söyledi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşkavi, Tahran yönetiminin 12 gün savaşı (Haziran 2025) öncesi ABD Başkanı Donald Trump'ı savaştan vazgeçirebilmek için ABD şirketlerine 500 milyar dolar yatırım teklifinde bulunduklarını söyledi.

"Sahamnews" haber sitesine göre Kaşkavi, Trump'ın "iş adamı ve tüccar" yönü düşünülerek bu teklifin yapıldığını savundu.

Kaşkavi, " İran, 12 günlük savaş öncesinde Cenevre'de gerçekleştirilen 3 müzakere turunda Amerikalı şirketlere yaklaşık 500 milyar dolar değerinde ekonomik işbirliği teklifi sundu." iddiasında bulundu.

İranlı Sözcü, petrol, doğal gaz, madencilik, çevre ve ulaştırma gibi alanları kapsayan teklifin, İran ile işbirliğinin sağlayabileceği ekonomik fırsatları ve karlılığı gösterme amacı taşıdığını ifade etti.

Kaşkavi, "Bu teklif, Trump'ın siyasi yaklaşımının ekonomik çıkarların etkisiyle değişebileceği düşüncesiyle sunuldu. Ancak 500 milyar dolarlık teklif dahi gerilimin ve savaşın önüne geçemedi." dedi.

İranlı yetkili, bu teklif sonrası Trump'ın İsrail'in etkisi altında kalarak 'Ben İran'ı bölmek istiyorum, siz bana ticari teklifte bulunuyorsunuz' dediğini iddia etti.

Kaynak: AA
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