İran ve Azerbaycan İlişkilerini Güçlendirme Kararlılığı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan ile ilişkileri derinleştirmek konusunda kararlı olduklarını, iki ülkenin birbirine yardım ederek bölgede barış ve güvenliği sağlayabileceğini, mevcut sorunları işbirliğiyle çözebileceğini belirtti.

Bakü'yü ziyaret eden Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısında konuştu.

Konuşmasında, iki ülke ilişkilerinin tarihi ve akrabalık bağlarına sahip olduğuna dikkati çeken Pezeşkiyan, "Bu derin bağlar, aramızda ayrılık yaratma çabalarının önünde bir engeldir. Azerbaycan'ın Sayın Cumhurbaşkanı'nda gördüğüm kararlılık ve irade ile İran'ın da bu konuda var olan kararlılığı göz önüne alındığında, mevcut ve bundan sonra yapılacak tüm anlaşmaların ciddiyetle takip edileceğine ve uygulanacağına inanıyorum." dedi.

İki ülke arasındaki ortaklıklara değinen Pezeşkiyan, "Bu ortaklıklardan gurur duyuyoruz ve bu derin bağlar temelinde Azerbaycan ile ilişkilerimizi daha da güçlendirmeye kararlıyız. Birçok alanda deneyimlerimizi paylaşabilir, birbirimizin pazarlarından faydalanabilir, bölgesel bağlantılar geliştirebiliriz. Başkalarının bu ilişkileri bozmasına izin vermemeliyiz." diye konuştu.

Kapsamlı işbirliği planı

Bakü ziyaretinde iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara işaret eden Pezeşkiyan, İran ile Azerbaycan'ın kapsamlı bir stratejik işbirliği planı geliştirilmesi konusunda mutabakat sağladığını ve bunun da bilimsel, kültürel, ekonomik ve güvenlik işbirliğinin genişletilmesine zemin hazırlayacağını belirtti.

Pezeşkiyan, İran ile Azerbaycan'ın bölgesel işbirliğinin önemine vurgu yaparak, "İran ve Azerbaycan, işbirliği ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne ve çıkarlarına karşılıklı saygı yoluyla bölgede barışı, huzuru ve güvenliği tesis edebilir. İslam ülkeleri ve bölgedeki komşular el ele verirlerse, bugün Avrupa'da gördüğümüzden çok daha başarılı bir model ortaya konulabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Altyapı ve ekonomik işbirliğinin genişletilmesinin gerekliliğine değinen Pezeşkiyan, iki ülkenin ulaşım ve finans ağlarını birbirine bağlayabileceğini ve Doğu-Batı ve Kuzey-Güney koridorlarını daha aktif hale getirebileceğini dile getirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Pezeşkiyan, "Azerbaycan Cumhuriyeti'nde olduğumda kendi halkımın arasında gibi hissediyorum. Sanki Tebriz'de veya Erdebil'deyim. Bu yakınlık ve kardeşlik duygusu, iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel, bilimsel ve güvenlik ilişkilerinin geliştirilmesi açısından büyük bir kazanımdır. İnşallah hep birlikte gayret göstererek milletimize ve gelecek nesillere aydınlık bir gelecek inşa edeceğiz." diye konuştu.