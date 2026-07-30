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İran saldırısının ardından ABD'de ham petrol fiyatları yüzde 5 yükseldi

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LİNDEN, 30 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Linden kentinde bulunan Phillips 66 Bayway Rafinerisi üzerindeki yolcu uçağı, 29 Temmuz 2026.

LİNDEN, 30 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Linden kentinde bulunan Phillips 66 Bayway Rafinerisi üzerindeki yolcu uçağı, 29 Temmuz 2026.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın Ortadoğu'da İran kaynaklı bir saldırı girişiminin engellendiğini açıklamasının ardından, ABD ham petrolü vadeli işlem fiyatları salı günü geç saatlerde yaklaşık yüzde 5 yükseldi. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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