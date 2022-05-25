İran, petrol taşıyan gemiyi alıkoyan Yunanistan'ın Tahran Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı - Haberler

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İran, petrol taşıyan gemiyi alıkoyan Yunanistan'ın Tahran Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı

AA - Ahmet Dursun - Güncel
İran, petrol taşıyan gemiyi alıkoyan Yunanistan'ın Tahran Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı

İran, Yunanistan'ın petrol taşıyan İran bayraklı gemiyi alıkoyması üzerine bu ülkenin Tahran'daki Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

İran, Yunanistan'ın petrol taşıyan İran bayraklı gemiyi alıkoyması üzerine bu ülkenin Tahran'daki Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, bakanlığa çağrılan Yunan diplomata İran bayraklı geminin alıkonulmasına ilişkin Tahran'ın şiddetli itirazı iletildi.

Yunanistan hükümetinin "uluslararası yükümlülüklerini hiçe sayarak, ABD'nin hukuk dışı baskılarına teslim olduğunun" ifade edildiği açıklamada, "İran bayrağı taşıyan bir gemideki yüke el konulması Yunan hükümeti ve gemiyi yasa dışı olarak alıkoyanların sorumlu tutulacağı uluslararası bir eşkıyalık örneğidir." denildi.

Açıklamada, "İran, yasal haklarından feragat etmeyecek ve Yunan hükümetinden denizcilik ve taşımacılık alanındaki uluslararası yükümlülüklerine uymasını bekleyecektir." ifadelerine yer verildi.

İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu, olumsuz hava koşulları ve teknik sorunlar nedeniyle Yunan kıyılarına sığınan İran'a ait geminin alıkonulduğunu ve geminin taşıdığı petrole ABD'nin talebiyle el konulduğunu duyurmuştu.

ABD yönetimi, İran'a uyguladığı tek taraflı yaptırımlar kapsamında Tahran yönetiminin petrol satışlarını "yasa dışı" kabul ederek, müttefiklerine İran gemilerinin taşıdığı petrole el koyma çağrısında bulunuyor.

AA / Ahmet Dursun - Güncel

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