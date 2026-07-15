Haberler

İran Meclis Başkanı Kalibaf: "Savaşa hazır olmalı, müzakere araçlarından da yararlanmalıyız"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD ile varoluşsal mücadele içinde olduklarını belirterek, savaşa hazır olduklarını ancak ulusal çıkarlar için diplomasi ve müzakere araçlarından da yararlanılması gerektiğini ifade etti. Müzakereyi teslimiyet olarak görmediklerini vurguladı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, savaşa hazır olduklarını fakat ülkenin çıkarları için diplomasi ve müzakere araçlarından da yararlanılması gerektiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından, halka hitaben yaptığı yazılı paylaşımında Kalibaf, ABD'nin son saldırıları çerçevesinde gelişmeleri değerlendirdi.

ABD ile varoluşsal bir mücadele içinde olduklarını ifade eden Kalibaf, Washington'un hedefinin, İran İslam Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmak ve ülkeyi parçalamak olduğunu belirtti.

Kalibaf, "Her zaman savaşa hazır olmalı, güvenliğimizi ve ulusal çıkarlarımızı korumak için gerekirse canımız pahasına mücadele etmeliyiz. Bunun yanında ulusal çıkarlarımızı gerçekleştirmek ve kalıcı hale getirmek için diplomasi ve müzakere araçlarından da yararlanmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Müzakere teslimeyet anlamına gelmemektedir"

Askeri yöntem ile diplomasi arasında uyum sağlanması gerektiğini belirten Kalibaf, "Savaş da müzakere de ulusal çıkarları korumanın iki yöntemidir. Bu aşamadaki müzakere, defalarca ifade ettiğim gibi teslimiyet anlamına gelmemektedir." açıklamasında bulundu.

ABD'yle varılan mutabakata değinen İranlı yetkili, bir mutabakatın ancak maddelerinin geçerli ve yürürlükte olması halinde anlam taşıyacağını belirtti.

Ülkesinin mutabakattan herhangi bir fayda sağlayamaması durumunda mutabakata bağlı kalmak için hiçbir neden olmadığını belirten Kalibaf, İran Silahlı Kuvvetleri'nin, düşmanın saldırılarına karşı koymak için her zamanki gibi tam hareket serbestisine sahip olduğunu vurguladı.

"Ulusal güvenliğimiz, Hürmüz Boğazı'nda 'İran düzeninin' korunmasına bağlıdır"

ABD ve İsrail ile 12 gün süren savaşın aksine, 40 günlük savaşta Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararının alınmasına değinen Kalibaf, "Bugün ulusal güvenliğimiz, Hürmüz Boğazı'nda 'İran düzeninin' korunmasına ve bu su yolundan ticari gemilerin azami düzeyde güvenli ve zararsız şekilde geçişinin sağlanmasına bağlıdır. Böylece bu geçiş, İran'ın güvenliğine katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Eski ülke lideri Ali Hamaney'in intikamını mutlaka alacaklarını belirten Kalibaf, ülke halkına birlik çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Haluk Levent için savcılık kararını verdi! Sıra mahkemede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnşaatta işçiler birbirine girdi: 3 yaralı

İşçilerin öldüresiye kavgası kamerada! Çok sayıda yaralı var
Depozito iade makinesinin içi ilk kez görüntülendi: Atılan şişeler böyle ayrıştırılıyor

İçi ilk kez görüntülendi! Atılan şişeler böyle ayrıştırılıyor
ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında 6 İHA düşürüldü

Görüntü burnumuzun dibindeki başkonsolosluktan! Gökyüzünde belirdi
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın

Görüntüler hiç iyi değil! Alevler saatlerdir söndürülemiyor
ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak

En büyük arzularından birine sonunda kavuştu! Hem de altından
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı

Elindekini AK Partili isme fırlattı