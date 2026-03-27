İran Meclis Başkanı: "Enerji fiyatlarını düşürmek için o kadar çok sahte haber yaydılar ki piyasa uyuştu"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, enerji fiyatlarını düşürmek için sahte haberler yapıldığını ve bu nedenle piyasanın uyuştuğunu açıkladı. Kalibaf, gerçek enerji fiyatlarının zamanla ortaya çıkacağını vurguladı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "enerji fiyatlarını düşürmek için sahte haberler yapıldığını bu nedenle piyasanın uyuştuğunu" söyledi.

Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından enerji fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı.

İran Meclis Başkanı, "Enerji fiyatlarını düşürmek için o kadar çok sahte haber yaydılar ki piyasa şu an bu girişimlerden dolayı uyuştu." dedi.

"Devam edin, kimse size inanmıyor." ifadesini kullanan Kalibaf, gerçek enerji fiyatlarının kendini göstereceğini vurguladı."

Kalibaf, "Güçlü olabilirler ama zeki değiller. Sahte haber kartını çok erken kullandılar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
