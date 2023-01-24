İran Meclis Başkanı, ABD Yaptırımları Karşısında Rusya ile Daha Güçlü İşbirliği İstedi

TAHRAN, 24 Ocak (Xinhua) -- İranlı Öğrenciler Haber Ajansı, İran meclis başkanının Pazartesi günü Rusya ile işbirliğini genişletme çağrısında bulunarak her iki ülkenin ABD'nin "zalim" yaptırımlarıyla karşı karşıya bulunduğunu belirtti.

TAHRAN, 24 Ocak (Xinhua) -- İranlı Öğrenciler Haber Ajansı, İran meclis başkanının Pazartesi günü Rusya ile işbirliğini genişletme çağrısında bulunarak her iki ülkenin ABD'nin "zalim" yaptırımlarıyla karşı karşıya bulunduğunu belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bager Galibaf bu açıklamayı, İran'a resmi bir ziyarette bulunan Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile ortak basın toplantısında yaptı.

Galibaf, İran ve Rusya Üst Düzey Ortak Parlamento Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, "zalim" ABD yaptırımlarının İran, Rusya ve diğer bazı ülkeler için en büyük tehdit olduğunu söyledi.

Toplantıda iki taraf, petrol ve doğalgaz sektöründe işbirliği ve yatırımların genişletilmesi ve doğalgaz takası konularını ele aldı.

Ayrıca taraflar tarım, tahıl ticareti, modern teknolojilerin uygulamaya konulması ve nakliyenin yanı sıra bankacılık ve para piyasaları alanlarında da işbirliğini konuştu.

Galibaf, İranlı ve Rus bankalara, ikili ticaret ve ticari işlemlerde birbirlerinin para birimlerinin kullanılmasına olanak sağlayabilmek için her iki ülkede de şube açmaları çağrısında bulundu.

Volodin ise Rusya ve İran arasındaki ilişkilerin "mükemmel bir düzeye" eriştiğini ve farklı düzlemlerde genişlediğini söyledi.

Volodin, ilişkileri büyük ölçüde iyileştirmek amacıyla iki ülke arasında kapsamlı bir anlaşmanın imzalanması için hazırlandığını da sözlerine ekledi.

Volodin, hem Rusya hem İran'a uygulanmakta olan ABD yaptırımlarından söz ederken bu yaptırımların tek etkisinin iki ülke arasındaki dayanışmayı artırmak olduğunu belirtti.

Volodin İran'ın başkenti Tahran'a, çok sayıda Rus yetkiliyle birlikte Pazar gecesi vardı.