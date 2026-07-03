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İran Meclis Başkanı Kalibaf: "ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz"

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İran Meclis Başkanı Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminde kararlı olduklarını ve ABD'nin müdahalesine izin vermeyeceklerini belirtti. Ayrıca Çin ile stratejik işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusunda kararlı olduklarını ve ABD'nin müdahalesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Meclis Başkanı'nın resmi Telegram hesabına göre, Kalibaf, İran'ın eski lideri Ali Hamaney için düzenlenen devlet törenine katılmak için Tahran'a gelen Çin heyeti ile görüştü.

Görüşmede Kalibaf, İran ile Çin arasındaki stratejik işbirliğinin yükseltilmesi ve iki ülkenin daha yakın ilişkiler kurması gerektiğini belirtti.

Çin'in, İran'ın zor zamanlarında yanında olduğunu İran'ında savaş ve ateşkes süreci boyunca Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapacak olan Çin gemilerine kolaylık sağladığını kaydeden Kalibaf, "ABD'nin tek yönlü politikaları karşısında İran ile Çin arasında siyasi ve ekonomik alanlarda yakın ilişki oldukça önemlidir." dedi.

Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Kalibaf, "ABD'nin Hürmüz Boğazı'na herhangi bir müdahalesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Kalibaf son olarak, İsrail'in, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptını bozmak için faaliyet yürüttüğüne dikkati çekerek, İran'ın askeri gücünün caydırıcı bir nitelik taşıdığını söyledi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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