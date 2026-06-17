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Tankertrackers: İran'a Ait Ham Petrol Tankerleri Körfez'deki ABD Abluka Bölgesinden Çıktı

Tankertrackers: İran'a Ait Ham Petrol Tankerleri Körfez'deki ABD Abluka Bölgesinden Çıktı
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İran'a ait iki süper tanker, Körfez'deki ABD abluka bölgesinden 3,8 milyon varil ham petrol yüküyle çıkış yaptı. Bu, İran'ın son iki aydaki ilk ham petrol ihracatı olarak kaydedildi.

BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- İran'a ait ham petrol tankerlerinin, Körfez'deki ABD abluka bölgesinden çıktığı bildirildi.

Küresel petrol ticaretini takip eden denizcilik istihbarat şirketi TankerTrackers, dijital veriler ve uydu görüntülerine dayanan analizinde, söz konusu sevkiyatı İran'ın son iki ay içindeki ilk ham petrol ihracatı olarak nitelendirdi.

TankerTrackers, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 15 Haziran 2026 tarihli uydu görüntüleriyle doğrulanan AIS verilerine atıfta bulunarak, İran Ulusal Tanker Şirketi'ne ait DIONA ve HERO2 isimli iki süper tankerin, toplam 3,8 milyon varil ham petrol yüküyle söz konusu bölgeden çıkış yaptığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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