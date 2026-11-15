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İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, Rubio'nun sözlerini abluka tehdidi olarak niteledi

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İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 'Nihayetinde yemek yemek zorundasınız' sözlerini eleştirdi. Bekayi, Rubio'nun abluka yoluyla İran halkını aç bırakmakla tehdit ettiğini ve ABD'nin savaş suçu işlemeye devam etme niyetini itiraf ettiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İran'a yönelik ekonomik baskılara ilişkin, "Nihayetinde yemek yemek zorundasınız" sözlerini eleştirerek, ABD'nin abluka yoluyla İran halkını aç bırakmakla tehdit ettiğini belirtti.

Bekayi, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Rubio'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

Rubio'nun sözlerini "ABD Dışişleri Bakanı abluka yoluyla küstahça İran halkını aç bırakmakla tehdit ediyor." ifadeleriyle eleştiren Bekayi, ABD'nin savaş suçu işlemeye devam etme niyetinde olduğunu itiraf ettiğini kaydetti.

Bekayi, ABD'nin İran'a karşı uzun yıllardır sürdürdüğü "tehdit, yaptırım, terör ve saldırganlık" politikalarına rağmen başarısız olduğunu ve aynı hataları yapmaya devam ettiğini bildirdi.

Rubio, "İran'ın bir anlaşma yapmayı çok istediğini düşünüyorum. Sorun, ileri sürmeye devam ettikleri şartların saçma olması. Şu anda ciddi bile değiller. Ancak bu değişebilir. Nihayetinde yemek yemek zorundasınız." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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