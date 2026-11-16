Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, EİT ülkelerine enerji için mekanizma çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, EİT üyesi ülkelere enerji arzı ve naklinin güvence altına alınması için sürdürülebilir bölgesel mekanizma oluşturulması çağrısında bulundu. Erakçi, ABD ve İsrail saldırılarının enerji güvenliğini etkilediğini, acil işbirliği gerektiğini söyledi.

TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyesi ülkelere enerji arzı ve naklinin güvence altına alınması için sürdürülebilir bir bölgesel mekanizma oluşturulması çağrısında bulundu.

Erakçi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen EİT 30. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ticaret, ulaşım ve enerjinin teşkilatın üç ana unsuru olduğunu belirtti.

Mevcut uluslararası koşullarda EİT'nin öneminin giderek arttığına dikkati çeken Erakçi, üye ülkeler arasındaki işbirliğinin somut adımlara dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.

Erakçi, ticaret, ulaşım ve enerji alanlarında işbirliği artırılarak özellikle dış aktörlere bağlı ekonomik kırılganlığın önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

ABD ve İsrail saldırılarının bölgedeki enerji güvenliğini etkilediğini ve bu nedenle özellikle enerji konusunda işbirliğinin acil olarak güçlendirilmesinin öncelikli bir mesele haline geldiğini söyleyen Erakçi, ani jeopolitik gelişmelere ve sorunlara karşı ortak dayanıklılığın artırılması için güvenli ve sürdürülebilir bölgesel güvenlik mekanizmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Ülkesinin her zaman diplomasiye öncelik verdiğini ancak ABD'nin bu yolu tercih etmediğini söyleyen Erakçi, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda ortaya çıkan güvensizliğin ABD ve İsrail'in eylemlerinin sonucu olduğunu yineledi.

Kaynak: AA
Bir dönem herkes onu konuşuyordu! Bakın Filozof Atakan şimdi ne yapıyor11

Bir dönem herkes onu konuşuyordu! Bakın Filozof Atakan şimdi ne yapıyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç doktor Pelin Pınar'ın şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler

Genç doktor Pelin'in şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler
Kış yaklaşırken yola koyuldular! Görenler hayran kaldı

Kışın ayak sesleri duyuldu! Onlar zirvelere yöneldi
Macron'un genç kadınla samimiyeti tartışma yarattı

Macron'a bak sen! Hem de eşinin yanında
Mbappe ve Arda Güler'in yakın dostluğu! Görenler aynı yorumu yaptı

Her gören aynı yorumu yapıyor

TikTok'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı36

5 dakikada 500 bin lira kazandı! Sonrasında yaptığına bakın
Fiorentina, Galatasaray'ın gündemindeki Oulai için kararını verdi

Transferde kara haber İtalya'dan geldi

Tasma takılan erkeği görünce hemen harekete geçti

Tasma takılan adamı görünce harekete geçti