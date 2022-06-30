İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: 'Doha'daki görüşmelere ilişkin değerlendirmemiz olumlu'

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, nükleer anlaşmanın canlandırılması için Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen görüşmelerin "olumlu" olduğunu söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Abdullahiyan, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü. İkili Doha'daki görüşmeleri değerlendirdi.

Abdullahiyan, "Doha'daki son görüşmelere ilişkin değerlendirmemiz olumlu. İyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varma konusunda ciddiyiz; ABD gerçekçiyse bir anlaşmaya varılabilir." dedi.

İranlı Bakan, gerçekçi bir anlaşma sağlanana kadar müzakereyi sürdürmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Yeni müzakere turuna ev sahipliği yapan Katar'ın Dışişleri Bakanı Al Sani de görüşmelerin yapıcı ve olumlu geçtiğini belirtti.

Al Sani, "Görüşmelerin bu merhalesinin öneminin farkında olan Katar, tüm taraflar taahhütlerine dönene kadar görüşmelere ev sahipliği yapma konusunda elinden geleni yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Viyana'dan Doha'ya nükleer müzakereler

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ve Almanya ile İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulması için geçen yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlayan görüşmeler, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'ın tabiriyle "dış etkenler" nedeniyle 11 Mart'ta askıya alınmıştı.

Borrell'in 25 Haziran'daki Tahran ziyaretinde, varılan anlaşmalar çerçevesinde, nükleer anlaşmanın hayata geçirilmesi kapsamındaki görüşmelerin Doha'da sürmesine karar verilmişti.