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İran: ABD'nin Tehditleri Devam Ettiği Sürece Müzakereler Başlamayacak

İran: ABD'nin Tehditleri Devam Ettiği Sürece Müzakereler Başlamayacak
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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD'nin tehditlerini sürdürmesi halinde nihai anlaşma müzakerelerine başlamayacaklarını açıkladı.

TAHRAN, 7 Temmuz (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD'nin tehditlerini sürdürmesi halinde Washington ile nihai bir anlaşmaya yönelik müzakerelere başlamayacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin ya İran'la anlaşmaya varacağını ya da "işi bitireceğini" söyleyerek, İran'ın köprülerini ve enerji altyapısını hedef alacakları nı yönündeki tehditlerini yinelemişti.

Erakçi salı günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, iki ülke arasında kısa süre önce imzalanan mutabakat zaptının 13. paragrafına atıfta bulunarak, "Tehditler devam ederse nihai anlaşma müzakereleri başlamayacak. İmzanıza sadık kalın" ifadesini kullandı.

Söz konusu mutabakat zaptında, Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesini öngören nihai anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlatılması için gerekli koşullar belirlenmişti.

Kaynak: Xinhua
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