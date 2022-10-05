İran'da protestolar sürüyor (3)
Güncel Haberler
Kadın protestocuların slogan atmasından görüntüler Araçların korna çalarak protestoculara destek vermesi TAHRAN - İran'ın çeşitli kentlerinde Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan protestolar 20. gününde devam etti.
Kadın protestocuların slogan atmasından görüntüler
Araçların korna çalarak protestoculara destek vermesi TAHRAN - İran'ın çeşitli kentlerinde Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan protestolar 20. gününde devam etti.
Kaynak: AA / Güncel