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İran'da protestolar sürüyor (3)

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Kadın protestocuların slogan atmasından görüntüler Araçların korna çalarak protestoculara destek vermesi TAHRAN - İran'ın çeşitli kentlerinde Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan protestolar 20. gününde devam etti.

Kadın protestocuların slogan atmasından görüntüler

Araçların korna çalarak protestoculara destek vermesi TAHRAN - İran'ın çeşitli kentlerinde Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan protestolar 20. gününde devam etti.

Kaynak: AA / Güncel

Mahsa Emini İran Güncel Haberler

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