İran'da protestolar sürüyor (3) Güncel Haberler Kadın protestocuların slogan atmasından görüntüler Araçların korna çalarak protestoculara destek vermesi TAHRAN - İran'ın çeşitli kentlerinde Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan protestolar 20. gününde devam etti. Kadın protestocuların slogan atmasından görüntüler Araçların korna çalarak protestoculara destek vermesi TAHRAN - İran'ın çeşitli kentlerinde Mahsa Emini'nin ölümü sonrası başlayan protestolar 20. gününde devam etti. Kaynak: AA / Güncel Mahsa Emini İran Güncel Haberler

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