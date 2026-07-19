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İranlı Milletvekili: "(ABD'yle müzakere heyeti başkanı) Kalibaf'ı siyasetten tasfiye etmek istiyorlar"

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İran Meclisi Ekonomi Komisyonu Üyesi Bakıri Benab, Meclis Başkanı Kalibaf'a yönelik eleştirilerin siyasi amaç taşıdığını belirterek, 'Kalibaf'ı siyaset sahnesinden tasfiye etmek istiyorlar' dedi. ABD ile müzakerelere karşı çıkılmasını önlemek için meclisin kapalı tutulduğu iddialarını reddetti.

İran Meclisi Ekonomi Komisyonu Üyesi Muhammed Bakıri Benab, ABD'yle müzakerelerin heyet başkanı da olan Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'a yönelik eleştirilerin siyasi amaç taşıdığını belirterek, "Kalibaf'ı siyaset sahnesinden tasfiye etmek istiyorlar." dedi.

Khabaronline haber sitesine konuşan Bakıri Benab, Kalibaf'ın Meclis oturumlarının yapılmasını engellediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Bu iddiaları dile getirenlerin siyasi hesaplaşma peşinde olduğunu savunan İranlı Milletvekili, söz konusu girişimlerin Meclis'i, ülkeyi ve "devrimci güçleri" zayıflattığını ifade etti.

Bakıri Benab, Ayetullah Beheşti ile başlayan, daha sonra eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani ve Muhammed Hatemi'yi hedef alan karalama kampanyalarının şimdi de Kalibaf'a yöneldiğini öne sürerek, "Kalibaf'ı siyaset sahnesinden tasfiye etmek istiyorlar" dedi.

Söz konusu girişimlerde bulunanların "sistemin iyiliğini düşünen kişiler olmadığını", aksine tartışma ve kriz ürettiklerini savunan Bakıri Benab, Kalibaf'a yönelik suçlamaların siyasi nitelik taşıdığını ileri sürdü.

İran'da Payidar Cephesi'ne yakın Tahran Milletvekili Kamran Gazanferi, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın, ABD'yle müzakerelere karşı çıkılmasını önlemek amacıyla meclisi kapalı tuttuğunu öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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