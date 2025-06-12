İran'da Elektrik Tasarrufu Uygulamasına Uymayan Kurumların Elektriği Kesildi

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Tahran'da aşırı elektrik tüketimi nedeniyle 160 ulusal ve yerel kurumun elektriği hükümet kararıyla kesildi. Enerji tasarrufu için kamu kurumlarının tüketimini azaltması istendi.

Enerji krizi ile karşı karşıya bulunan İran'ın başkenti Tahran'da hükümetin elektrik tasarrufu kararına uymayarak fazla tüketimde bulunan 160 ulusal ve yerel kurumun elektriği kesildi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, Tahran Elektrik Dağıtım Şirketi başkentteki aşırı elektrik tüketimine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, hükümetin elektrik tasarrufunda bulunmaya yönelik kararına uymayan, aralarında bankalar ile devlet kurum ve kuruluşlarının da yer aldığı 160 ulusal ve yerel kurum ile kuruluşun elektriğinin kesildiği belirtildi.

Enerji tasarrufu dikkat edilmesi istenen açıklamada, aşırı tüketimi tekrarlayan kurum ve kuruluşların isimlerinin halka açıklanacağı ifade edildi.

Şirket, yaptığı açıklamada, başkentteki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde elektrik tüketimini yüzde 30, çalışma saatleri dışındaki zamanda yüzde 60 azaltması gerektiğini belirterek saat 13.00'te biten mesai saati sonrasında ise soğutma sistemlerini tamamen kapatmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol rezervine sahip ülkelerinden biri olan İran, son aylarda ekonomik yaptırımların ağır baskısı, yetersiz altyapı ve hızla artan enerji talebi nedeniyle enerji krizi yaşıyor.

İran'da özellikle sıcak havalarda klimaların devreye girmesiyle enerji talebi zirveye ulaşıyor. Enerji tasarrufu uygulamaları ülkede yaygınlaşırken, yetkililer, kaynakları tasarruflu kullanma çağrısında bulunuyor.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
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