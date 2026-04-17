İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Nükleer silah peşinde değiliz, bölgede huzursuzluk ve terör istemiyoruz"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin nükleer silah arayışında olmadığını, barış ve huzur istediğini belirtti. ABD ve İsrail'in İran'ı teslim almaya yönelik çabalarının başarısız olacağını vurguladı.

Pezeşkiyan, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD- İsrail'in saldırılarının ardından hükümetin ekonomik önlemlerini, savunma ve diplomatik başarıları ve mevcut sorunları değerlendirdi.

ABD- İsrail'in, İran'ı teslim almaya yönelik çabalarının başarısızlığa mahkum olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, "Amerika ve İsrail rejimi, ülkemize karşı savaş açarak bizi kısa sürede teslim olmaya zorlayabileceklerini düşündüler ancak halkın varlığı ve savaşçıların kahramanca savunması, İran'ın teslim olmaya zorlanamayacağını gösterdi." ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer silah üretme çabalarına giriştiğine dair ABD-İsrail'in iddialarını reddeden Pezeşkiyan, şunları kaydetti:

"Nükleer silah peşinde olmadık ve değiliz. Bölgede huzursuzluk ve terör istemiyoruz. Barışı arıyoruz ve ülkemizin bütünlüğünü onurla savunuyor, yasal ve düzenleyici çerçevelere bağlıyız."

Lübnan'da varılan ateşkese dair ise Pezeşkiyan, "Bugün, İran'ın güçlü diplomasi süreci sayesinde İsrail rejimi ateşkes ilan etmek zorunda kaldı ve Lübnan'daki Hizbullah ve diğer cephelere saldırma hakkına sahip değil." dedi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
