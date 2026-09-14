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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD'nin sivil altyapımızı ve geçim kaynaklarımızı hedef almasını kınıyoruz

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD'nin sivil altyapımızı ve geçim kaynaklarımızı hedef almasını kınıyoruz
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TAHRAN, 14 Eylül (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin İran'ın altyapısına ve İran halkının geçim kaynaklarına karşı başlattığı "savaşı" kınadıklarını söyledi.

TAHRAN, 14 Eylül (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin İran'ın altyapısına ve İran halkının geçim kaynaklarına karşı başlattığı "savaşı" kınadıklarını söyledi.

Pezeşkiyan, pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD'nin baskı ve zorbalığına rağmen" teslim olmayacaklarını bir kez daha vurguladı.

Pezeşkiyan, "Amerikalılar savaşçıysa, bırakın kahraman askeri güçlerimizin karşısına çıksınlar. Sivil altyapıya, gıda kaynaklarına ve geçim kaynaklarına saldırmak neden? Eğer insansanız neden halkın suya, gıdaya ve ilaca erişimini engelliyorsunuz? Halkımız zorbalıkla teslim olmaya zorlanamaz. İran teslim olmayacak" dedi.

Tahran ile Washington arasında haziran ayında savaşın sona erdirilmesine yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat zaptına rağmen deniz ablukasını sürdüren ABD, geçen ayın sonlarından bu yana İran'a yönelik ekonomik baskı ve yaptırımlarını artırdı.

Kaynak: Xinhua
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