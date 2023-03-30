İran Büyükelçisi, Bağdat'taki elçilik binasında Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla bir araya geldi

Tahran ve Riyad arasında diplomatik ilişkileri yeniden başlatma kararı almasıyla başlayan yakınlaşma çerçevesinde Suudi Arabistan'ın Bağdat Büyükelçisi Abdulaziz eş-Şammari, İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Al Sadık tarafından büyükelçilik binasında verilen iftar davetine katıldı.

Tahran ve Riyad arasında diplomatik ilişkileri yeniden başlatma kararı almasıyla başlayan yakınlaşma çerçevesinde Suudi Arabistan'ın Bağdat Büyükelçisi Abdulaziz eş-Şammari, İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Al Sadık tarafından büyükelçilik binasında verilen iftar davetine katıldı.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı, iki büyükelçinin Bağdat'taki İran Büyükelçilik binasında otururken çekilmiş fotoğraflarını yayımladı.

İki büyükelçi arasındaki görüşmenin iftar programı vesilesiyle gerçekleştiği kaydedildi. Görüşmenin içeriğine dair bilgi verilmedi.

İran medyasında geçen birkaç gün içinde çeşitli ülkelerdeki iki ülke büyükelçilerinin karşılıklı iftar davetlerine katıldıklarına ilişkin haberler geçmişti. Irak dışında Tacikistan ve Norveç'teki İran ve Suudi Arabistan Büyükelçileri de iftar davetleri vesilesiyle bir araya gelmişti.

Suudi Arabistan ve İran, Çin'in arabuluculuğunda Pekin'de yürüttükleri görüşmelerin ardından 10 Mart'ta diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma kararı almıştı.