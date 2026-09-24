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İran basınına göre ABD yaptırımı sonrası İran-BAE arasındaki tüm uçuşlar iptal edildi

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İran basını, ABD’nin yaptırım kararı sonrası İranlı şirketlerin BAE’ye yapacağı tüm uçuşların iptal edildiğini bildirdi. ISNA’ya göre uçuşlar iptal edilirken, Hazine Bakanı Bessent 23 Eylül’den itibaren İranlı hava yolu şirketlerinin faaliyetlerinin durdurulacağını söylemişti.

İran basını, ABD'nin yaptırım kararı sonrası İranlı şirketlerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapacağı tüm uçuşların iptal edildiğini bildirdi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran ile BAE arasındaki tüm uçuşlar iptal edildi.???????

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırımlar nedeniyle 23 Eylül'den itibaren İranlı hava yolu şirketlerinin faaliyetlerinin küresel çapta durdurulacağını söylemişti.

ABD'nin yaptırım kararı sonrası Tahran-Bağdat ile Tahran-Maskat uçuşları 23 Eylül'de iptal edilmişti.

Kaynak: AA
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