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İran: Hürmüz Boğazı Gemi Trafiğine Kapatılacak

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İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin mutabakat yükümlülüklerini yerine getirmediği ve İsrail'in Lübnan saldırılarını sürdürdüğü gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine kapatacağını duyurdu.

(ANKARA)- İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin mutabakat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü öne sürerek Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılacağını duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin mutabakat kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği ve İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdüğü gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılacağını açıkladı.

İran devlet televizyonunda yayımlanan Hatemül Enbiya Merkez Karargahı açıklamasında, ABD'nin imzalanan mutabakatın uygulanmasına yönelik sorumluluklarını yerine getirmediği, İsrail'in ise Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarıyla ateşkesi ihlal etmeye devam ettiği öne sürüldü. Bu gerekçelerle Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kararın ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesine karşı atılan ilk adım olduğu belirtilerek, "Saldırganlık devam ederse, düşmanı yükümlülüklerine uymaya zorlamak için daha ileri adımlar planlanacak ve atılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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