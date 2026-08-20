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İran'dan ABD'ye sert tepki: Yaptırımlar ekonomik terörizm

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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yeni yaptırımlarını 'ekonomik terörizm' ve 'insanlığa karşı suç' olarak niteledi. Açıklamada, yaptırımların 1953 darbesinin yıl dönümüne denk getirildiği belirtilerek, bunun 73 yıllık düşmanlığın devamı olduğu vurgulandı.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin İran'a yönelik yeni ve kapsamlı yaptırım kararlarını "ekonomik terörizm" ve "insanlığa karşı suç" şeklinde niteledi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin İran'a yönelik yeni yaptırım kararlarına tepki gösterildi.

Açıklamada, ABD'nin yaptırım kararlarını, 1953'te İran'da ABD ve İngiltere'nin müdahalesiyle gerçekleştirilen darbenin yıl dönümüne denk getirdiğine dikkat çekilerek, bunun Washington'ın İran halkına yönelik "73 yıllık düşmanlığının" devamı niteliğinde olduğu vurgulandı.

ABD'nin İran'a yönelik kapsamlı ekonomik ve ticari yaptırımlarının "İran vatandaşlarının temel insan haklarını hedef aldığı" savunulan açıklamada, söz konusu yaptırımlar "ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç" olarak nitelendi.

Açıklamada ayrıca, ABD ve İsrail'in son bir buçuk yılda İran'a karşı yürüttüğü savaşların ve Tahran'ı kendi taleplerine boyun eğmeye zorlama girişimlerinin sonuçsuz kaldığı belirtildi.

Bu girişimlerin İran halkının "bağımsızlığını, onurunu ve ulusal egemenliğini koruma kararlılığını" etkilemeyeceği vurgulandı.

Kaynak: AA
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