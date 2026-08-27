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İran'dan ABD'ye tarihi darbe tehdidi

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İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızayi, ABD'nin İran'a yönelik kötülük yapması halinde tarihe geçecek bir darbe vuracaklarını belirtti. Hürmüz Boğazı için ABD'den pratik adımlar istedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızayi, Washington'un İran'a karşı herhangi bir kötülük yapmaya başlaması durumunda, ABD'nin askeri ve ekonomik çıkarlarına tarihe geçecek bir darbe vuracaklarını söyledi.

Fars Haber Ajansı'na göre Rızayi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Tahran'da bir araya geldi.

Görüşmede, ABD'ye güvenmediklerini dile getiren Rızayi, ABD'nin diplomasi ve müzakerelere defalarca ihanet ettiğini ifade etti.

Rızayi, "ABD, İran'a karşı herhangi bir kötülük yapmaya başlarsa, onların askeri ve ekonomik çıkarlarına tarihe geçecek bir darbe vuracağımız konusunda uyarıyoruz." dedi.

İranlı yetkili, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için de öncelikle ABD'nin İran'ın şartlarını yerine getirmek için pratik adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Katar Başbakanı Al Sani ise konuşmasında, İran ile işbirliği konusunda hiçbir zaman tereddüt etmediklerini, bölgedeki mevcut hassas koşullarda sorumluluk duygusuyla hareket ederek Tahran ile işbirliği yapmaya her zaman istekli olduklarını söyledi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, bugünkü Tahran ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA
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