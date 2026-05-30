İran basını: ABD, İran'ın dondurulmuş 12 milyar dolarlık varlığına erişim taahhüdünde bulundu

İran basını, ABD ile Pakistan arabuluculuğunda hazırlanan 14 maddelik mutabakat zaptına göre Washington'un, Tahran'a bloke edilen varlıklarının 12 milyar dolarlık kısmına 60 gün içinde erişim sağlama taahhüdünde bulunduğunu duyurdu. Anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kurallarının yeniden tanımlanması da yer alıyor.

İran devlet televizyonu, iki ülke arasında Pakistan arabuluculuğunda hazırlanan 14 maddelik mutabakat zaptının çerçevesine ilişkin "resmi olmayan belgenin" içeriğini yayımladı.

Söz konusu gayriresmi metne göre, anlaşmanın en önemli maddelerinden birini Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kurallarının yeniden tanımlanması oluşturuyor.

Bu kapsamda İran, boğazdan geçiş yapacak gemilerin niteliğini belirleme konusunda münhasır yetkiye sahip olacak. Yükü tehdit olarak kabul edilen veya nihai işletmecisi İran'a düşman olan herhangi bir gemi ticari gemi statüsünde tanınmayacak ve belirlenen güzergahlardan geçişine izin verilmeyecek.Haberde ayrıca, mutabakat metninin henüz İran tarafından inceleme aşamasında olması nedeniyle gayriresmi nitelik taşıdığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
