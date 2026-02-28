Haberler

ABD ve İsrail'in İran'a saldırması, IKBY'de elektrik arzının düşmesine sebep oldu

Güncelleme:
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının ardından IKBY'deki elektrik arzının 2.500-3.000 megavat azalacağı belirtiliyor. Dana Gas şirketi, gerginlik nedeniyle doğalgaz sahasındaki faaliyetlerini durdurdu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırması sonucunda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) elektrik arzının 2.500-3.000 megavat azalacağı bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Elektrik ve Doğal Kaynaklar Bakanlıkları yaptıkları ortak açıklamada, Dana Gas şirketinin bölgede tırmanan gerginlik nedeniyle Kormor Doğalgaz sahasındaki faaliyetlerini durdurma kararı aldığını belirtti.

Bu nedenle, elektrik arzının 2.500-3.000 megavat azalacağı aktarılan açıklamada, meydana gelen elektrik açığın giderilmesi için farklı kaynaklar üzerinde çalıştıkları aktarıldı.

Dana Gas şirketi, bölgesel gerilimler nedeniyle personelinin güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmaları durdurma kararı aldığını duyurmuştu.

