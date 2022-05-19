Irak'ta Türkmenler &quot;19 Mayıs&quot; kutlamaları çerçevesinde gençlik kampı kurdu - Haberler

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Irak'ta Türkmenler "19 Mayıs" kutlamaları çerçevesinde gençlik kampı kurdu

AA - Ali Makram Ghareeb - Güncel
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Irak'ta Türkmenler '19 Mayıs' kutlamaları çerçevesinde gençlik kampı kurdu

Irak'ın Musul kentinde Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliğinin, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" dolayısıyla kurduğu gençlik kampında 200 izci bir araya geldi.

Irak'ın Musul kentinde Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliğinin, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" dolayısıyla kurduğu gençlik kampında 200 izci bir araya geldi.

Irak Türkmen Cephesi bünyesindeki Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanı Müslüm Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "19 Mayıs" kutlamaları çerçevesinde düzenlenen gençlik kampının 3 gün süreceğini söyledi.

Kasapoğlu, kampa Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Kerkük, Musul, Telafer, Tuzhurmatu, Muhallebiye, Karakoyun, Diyala ve Kifri bölgesinden 200 gencin katıldığını ifade etti.

Üç gün boyunca çeşitli sportif ve kültürel etkinlikler düzenleneceğini aktaran Kasapoğlu, kampa "Bugünün Gençleri Yarının Liderleridir" ismini verdiklerini belirtti.

"Çok heyecanlıyız"

Kerkük'ten Musul'a gelen İzci Yahya Ali Mehdi, "Çok heyecanlıyız. Biz 19 Mayıs kampı için bölgelerimizden buraya geldik. Bu benim ilk milli kampım. Başka izcilerle birlikte olduğum için oldukça mutluyum." diye konuştu.

AA / Ali Makram Ghareeb - Güncel

19 Mayıs kutlamaları, gençlik, Mayıs, Irak, Güncel, Haberler

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